Найден способ эффективно смягчить энергетический кризис

Потери газа от утечек метана и сжигания на факелах по всему миру более чем в два раза превышают объемы, которые перестали поступать на рынок из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на МЭА.

По подсчетам агентства, через пролив в прошлом году прошло 110 миллиардов кубометров СПГ — это пятая часть мирового объема. Если бы страны всерьез занялись борьбой с утечками при добыче, можно было бы ежегодно возвращать в рынок 100 миллиардов кубов газа. Еще столько же удалось бы сэкономить, запретив факельное сжигание (кроме аварийных ситуаций).

Главный экономист МЭА Тим Гулд заявил, что сокращение выбросов метана поможет не только климату, но и энергобезопасности — особенно сейчас, когда из-за кризиса на Ближнем Востоке все ищут дополнительные источники топлива. Быстро высвободить около 15 миллиардов кубометров можно уже за счет простых вещей: починить трубы, сменить оборудование, перестать жечь газ.

При этом в 2025 году выбросы метана в энергетике почти достигли рекорда. Доклад МЭА представил в Париже на саммите G7.

Одновременно Евросоюз находится под давлением нефтегазовых корпораций и США — те просят перенести или ослабить требования по контролю за метаном в импортном газе, которые должны заработать с января 2027 года.

В ООН сообщили, что 17 из 50 крупнейших утечек метана за полгода зафиксированы на нефтегазовых объектах. Если бы газ там собрали, а не выбросили, его хватило бы на отопление 750 тысяч домов в течение года. Еще 22 утечки произошли на угольных шахтах.