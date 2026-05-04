Азию охватил «углубляющийся кризис»

Экономики Азии зависят от ближневосточной нефти и газа, и затяжной конфликт грозит им обвалом цен и потерей роста, пишет Financial Times.

Чиновники от Австралии до Бангладеш предупреждают, что расходы на импорт разгонят инфляцию до немыслимых раньше уровней.

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз роста для развивающихся стран региона до 4,7% в 2026 году и 4,8% в 2027-м (было 5,1%). Инфляция, по оценкам АБР, достигнет 5,2% против 3% год назад.

Президент АБР Масато Канда назвал ситуацию «углубляющимся кризисом», отметив системные сбои в энергетических и торговых цепочках.

Банк Японии урезал прогноз роста ВВП вдвое — с 1% до 0,5%. Главный экономист HSBC Фредерик Нойманн заявил о колоссальных инфляционных шоках: кризис ударит по энергетике, продовольствию и сырью.

Импортные цены в Южной Корее в марте подскочили на 16,1% — максимум с 1998 года. Япония потратила $35 млрд на поддержку иены. Сингапур впервые за четыре года ужесточил монетарную политику. Австралия решает, повышать ли ставки в третий раз.

Министр финансов Бангладеш заявил, что расходы на топливо обескровливают казну — инфляция в стране выше 8%. В Индии ждут замедления роста до 6,9% с 7,6%. Таиланд снизил прогноз до 1,5% с 2%, а инфляцию там прогнозируют на уровне 3% (ранее — 0,3%).

Япония, Филиппины и Вьетнам ввели экстренные меры — субсидии на топливо и транспорт. Большинство центробанков региона не знают, как найти баланс между инфляцией и ростом.