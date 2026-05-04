Нефть резко подорожала после блокировки американских кораблей Ираном

Стоимость эталонных марок нефти увеличилась более чем на 3% после инцидента с перекрытием прохода американских военных судов иранскими силами.

Июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 доллара за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара, передает РИА« Новости».

Скачок котировок произошел после сообщений гостелерадиокомпании Ирана о том, что местные военные преградили путь кораблям США в Ормузском проливе.

Ранее американский президент анонсировал специальную операцию по выводу застрявших в проливе судов. Эксперты продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

«Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности», – заявила Reuters cтарший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Эксперт добавила, что до полного восстановления безопасного судоходства в регионе стоимость сырья останется на высоком уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о направлении иностранных кораблей через Ормузский пролив.

Операция «Свобода» при этом не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными.

До этого силы США перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана.