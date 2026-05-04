ФРГ нашла уязвимое место США

Власти Германии на фоне торговой войны с Соединенными Штатами активно ищут уязвимые места американской торговли, изучают ключевые звенья поставок и логистики с тем, чтобы занять более сильную позицию на переговорах с Белым домом, пишет Bloomberg.

По данным агентства, аналитикам удалось выяснить, что США получают калийные удобрения из Канады, Германии, Белоруссии. На долю импорта приходится порядка 90%, лишь 10% производят американские площадки.

Журналисты заметили, что Берлин пока не обращался с указаниями к руководству немецкой K+S, добывающей калий в канадском Саскачеване.

Это обусловлено тем, что немецкое правительство все же надеется наладить отношения с Вашингтоном, не желает эскалации торговой войны, способной ударить по экономике как США, так и Германии, уточнили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Германия в рамках поиска болевых точек США рассматривает меры против технологических компаний, поставщиков ингредиентов для фармацевтики, допускает сокращение инвестиций в американские предприятия.