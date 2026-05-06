Цена нефти Brent упала ниже $100 за баррель

Мировые цены на нефть резко снизились в ходе торгов: стоимость Brent опустилась ниже $100 за баррель, а WTI — ниже $90.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 13:59 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 10,55% — до $98,28 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI в то же время снижались на 12,19%, до $89,8 за баррель.

Ниже отметки в $90 котировки находятся впервые с 22 апреля.

Ранее фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле росли на 5,68%, достигая $114,31 за баррель.