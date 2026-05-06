Россия стала крупнейшим покупателем турецкой косметики

В марте 2026 года российские компании нарастили импорт косметических средств из Турции почти на треть, достигнув рекордных показателей, свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Россия в марте увеличила закупки косметики из Турции на 32,6% в годовом выражении, сумма поставок достигла 12,6 млн долларов, подсчитало РИА «Новости» на основе данных турецкой статистической службы.

Годом ранее этот показатель составлял 9,5 млн долларов.

Основную долю импорта составили смеси из ароматических масел на сумму 7,1 млн долларов. Закупки средств для ухода за кожей обошлись в 1,4 млн долларов, а парфюмерии – в 1,2 млн долларов.

По итогам первого весеннего месяца Россия заняла первое место среди покупателей турецкой косметики. В тройку лидеров также вошли Нидерланды с объемом 9,6 млн долларов и США, закупившие продукции на 8,9 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем закупок косметических средств из стран Евросоюза сократился до минимальных значений.