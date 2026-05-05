Сосед РФ резко нарастил золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы Белоруссии за апрель выросли на 24,4 миллиона долларов и к 1 мая достигли 15,267 миллиарда, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Основу международных резервных активов страны составляют средства в иностранной валюте и монетарное золото. Объем валютной составляющей на отчетную дату равнялся 5,8628 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 4,2 миллиона. Запасы драгоценного металла выросли на 5,9 миллиона, достигнув 7,9873 миллиарда.

Согласно целевым ориентирам денежно-кредитной политики, к концу 2026 года международные резервы Белоруссии должны составлять не менее 9,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что международные резервы России за неделю увеличились на 4,7 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Центробанка, опубликованные 23 апреля. К 17 апреля объем резервных активов достиг 779,5 миллиарда долларов. Рост на 0,6% стал результатом положительной курсовой переоценки. Для сравнения: на 10 апреля этот показатель составлял 774,8 миллиарда.