В Европе нашли способ спастись от масштабного кризиса

Высокая стоимость, проблемы с утилизацией радиоактивных отходов и память о крупных авариях долгие годы тормозили атомную энергетику в Европе. Но блокада Ормузского пролива из-за войны США и Ирана показала уязвимость континента перед перебоями с импортом — и теперь ядерная генерация может стать спасательным кругом для европейцев, сообщает CNBC.

Глава МЭА Фатих Бироль ранее заявлял CNBC, что атомная энергетика получит импульс на фоне кризиса поставок. Вице-председатель Wood Mackenzie Крис Сейпл уверен, что ядерная энергия должна сыграть важную роль в решении европейских проблем.

США, Китай и Франция оказались в выигрыше — они входят в тройку крупнейших производителей атомной энергии в мире. Во Франции более 60% энергии дают АЭС, цены на электричество там значительно ниже, чем в Германии.

Однако согласно статистике Eurostat за 2025 год, атом дает лишь 11,8% энергобаланса Европы, нефть и газ занимают более трети. Строительство АЭС растягивается на десятилетия: Hinkley Point C строят с 2016 года, Flamanville 3 возводили 17 лет.

Иранский кризис шокировал экономику Европейского союза

Крис Эйлетт из Chatham House предупреждает, что к моменту ввода новой станции энерголандшафт может полностью измениться, проекты ВИЭ реализуются гораздо быстрее. Использование китайских технологий политически невозможно из-за соображений безопасности.