Мировые запасы важнейшего ресурса упали до минимума

Мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs. Их процитировало Reuters.

По мнению этих экспертов, скорость истощения резервов становится поводом для беспокойства, поскольку поставки через Ормузский пролив остаются ограниченными. По оценкам банка, общие мировые запасы нефти составляют 101 день мирового спроса и могут сократиться до 98 дней к концу мая.

По оценкам банка, мировые запасы нефтепродуктов сократились с 50 миллионов долларов США до войны США и Израиля против Ирана до 45 миллионов долларов США в настоящее время.

Ранее, 4 мая, в ходе торгов биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent начала стремительно расти. На пике сырьевые котировки превысили отметку в 114 долларов за баррель. Аналитики объяснили такую динамику очередным витком эскалации на Ближнем Востоке.