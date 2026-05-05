Бурный рост экспорта энергоносителей ударил по США

Американские энергокомпании нарастили экспорт топлива до рекордных уровней, воспользовавшись дефицитом на мировом рынке из-за конфликта в Иране, однако внутри страны цены на бензин взлетели, поставив под вопрос выгоду от таких поставок, сообщает Reuters.

С января по апрель 2026 года США увеличили отгрузки бензина, дизеля, сырой нефти, СПГ, авиакеросина и этана на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 153 миллионов метрических тонн, подсчитали в аналитической компании Kpler. Рост экспорта составил около 25 миллионов тонн и частично компенсировал падение поставок с Ближнего Востока, которые с 28 февраля сократились на 82 миллиона тонн.

Больше всего прибавил экспорт авиатоплива — плюс 82%. Экспорт бензина вырос на 27%, дизеля — на 23%, СПГ — на 26%, этана — на 30%.

При этом внутренние цены на топливо обновили многолетние максимумы. Средняя стоимость бензина на заправках подскочила с 2,91 доллара за галлон в феврале до 4,10 в апреле, дизеля — с 3,72 до 5,50. Годовая инфляция на заправках составила 30% для бензина и 54% для дизеля. Цены на природный газ для населения выросли на 14% год к году, достигнув трехлетнего пика.

Американские законодатели в ответ ввели льготы на смешивание топлива и предложили временно отменить федеральные налоги на бензин. В преддверии промежуточных выборов в конце 2026 года рекордный экспорт окажется под пристальным вниманием политиков. Если потребители проявят достаточно сильное недовольство, Конгресс может рассмотреть меры по ограничению экспорта энергоносителей для снижения внутренних цен, говорится в материале.

Одной из причин роста цен на газ стал резкий спрос со стороны центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. При этом высокий уровень экспорта СПГ помог поддержать цены для некоторых потребителей, но обострил конкуренцию между экспортерами и внутренними покупателями в пик автомобильного сезона и периода активного использования кондиционеров, отмечают эксперты.