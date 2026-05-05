Экспорт СПГ из России резко вырос

Экспорт сжиженного природного газа из России за январь-апрель года вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 11,4 миллиона тонн. Основной вклад внес проект «Арктик СПГ-2», с которого за четыре месяца отгрузили 1 миллион тонн, сообщает Reuters со ссылкой на LSEG.

Поставки российского СПГ в Европу за четыре месяца увеличились на 20,8%, до 6,4 миллиона тонн. В апреле объем вырос до 1,6 миллиона тонн — на 0,4 миллиона больше, чем годом ранее. При этом в январе страны Евросоюза утвердили запрет на импорт российского газа с конца 2027 года.

Производительность завода «Ямал СПГ» («Новатэк») за январь-апрель снизилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом, до 6,5 миллиона тонн. Проект «Сахалин-2» («Газпром») экспортировал 3,7 миллиона тонн СПГ — на 0,1 миллиона больше, чем годом ранее.

Санкции США ограничили экспорт российского СПГ, особенно для «Арктик СПГ-2», который испытывает трудности с поиском покупателей. В апреле общий объем экспорта российского СПГ вырос на 13,2% к апрелю прошлого года, до 2,92 миллиона тонн.