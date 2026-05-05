Инфляция в Венесуэле превысила 610%

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что месячная инфляция снизилась в апреле до 10,6% (с 13,1% в марте). Однако рост цен с начала 2026 года достиг 90%, а годовая инфляция, по расчётам Reuters, составила 611,86%.

Исполняющий обязанности президента ЦБ Луис Перес в интервью государственному телевидению заявил, что «наша экономика здорова, у неё всё хорошо», и предсказал однозначную инфляцию в мае (ниже 10%). Он также заверил, что банк не подтасовывает цифры.

Экономисты отмечают, что замедление инфляции — типичный признак выхода из гиперинфляции, но уровень цен остаётся разрушительно высоким. Несмотря на оптимизм чиновников, годовая инфляция более 600% означает, что цены удваиваются примерно каждые два месяца, а реальные доходы населения продолжают стремительно падать. Экономика остаётся в глубоком кризисе, даже несмотря на восстановление добычи нефти и первые шаги к нормализации финансовых отношений с Западом.

При этом экономисты отмечают, что инфляция в Венесуэле начала замедляться после похищения президента Николаса Мадуро в ходе американской спецоперации 3 января 2026 года и последующего снятия жёстких санкций с страны.