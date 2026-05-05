Дефицит в торговле США и Евросоюза резко вырос

В марте 2026 года дефицит в торговле США и Евросоюза (ЕС) резко вырос. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости

За месяц торговый дефицит подскочил более чем в пять раз. Импорт товаров из ЕС в Соединенные Штаты вырос чуть более чем на четверть (плюс 25,8 процента), до 48,8 миллиарда долларов. В то же время американский экспорт увеличился на 10,3 процента, до 39,8 миллиарда.

В результате за март дефицит торгового баланса США с Евросоюзом поднялся с 1,7 миллиарда долларов почти до 9 миллиардов в марте. С февраля он увеличился в 5,2 раза. Касательно глобальной торговли дефицит для США увеличился на 4,4 процента, до 60,3 миллиарда долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о невыполнении торговой сделки со стороны ЕС, которая была полностью согласована. Поэтому он объявил о повышении пошлин на ввозимые в Штаты легковые и грузовые автомобили из европейских стран на 25 процентов.

В ответ на ужесточение торговой политики США власти ЕС решили изучить все варианты ответных мер. Как уточнил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, в Брюсселе не хотят эскалации и надеются, что смогут найти решение, выгодное как США, так и Евросоюзу. Голландский коллега Клингбайля Элко Хейнен призвал сохранять хладнокровие, чтобы избежать дальнейшего обострения трансатлантических торговых отношений. По словам руководителя немецкого минфина, ЕС будет готов к ответным мерам в случае эскалации экономической напряженности.