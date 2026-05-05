Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам первого квартала снизился на 0,7% в сравнении с началом 2026 года. Об этом сообщает Госстат республики на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве подчеркнули, что в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2025 года ВВП страны снизился на 0,5%.

В апреле сообщалось, что Украина достигла соглашения с кредиторами о переносе сроков платежей по государственному долгу до 2030 года. В официальном заявлении говорится, что министр финансов Украины Сергей Марченко и представители Группы официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся отсрочки выплат по государственному и гарантированному государством долгу.

После завершения указанного периода выплаты отсроченных сумм будут производиться равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов с учетом капитализации процентов.

До этого в МВФ сообщили, что Украина ищет $135 млрд финансирования в ближайшие четыре года для покрытия дефицита бюджета.