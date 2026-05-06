Экономике США предсказали резкий скачок госдолга

К осени 2026 года государственный долг США может пробить отметку в 40 триллионов долларов, считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событий возможно, если иранский кризис затянется больше, чем на три месяца. Родин напомнил, что такие военные траты, как закупка оружия, заработные платы военнослужащих, восстановление объектов, оснащение баз сказываются на бюджете Соединенных Штатов. А поскольку последний испытывает дефицит, то властям приходится привлекать заемные средства.

В свою очередь, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах констатировал, что у руководство США не может заниматься бюджетной консолидацией из-за сложившихся политических раскладов и отсутствия политической воли у любой из партий.

Во второй половине марта, Табах уже прогнозировал, что к осени 2026 года государственный долг США преодолеет отметку в 40 триллионов долларов. По его словам, и Демократическая, и Республиканская партии сторонятся этой проблемы, так как хороших решений у них нет, а к тяжелым американский избиратель не готов.