Европейские рынки показали неожиданный рост

Европейские фондовые индексы завершили вторник ростом за исключением британского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на биржевые данные.

Сводный Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%, достигнув 609,72 пункта. Германский DAX прибавил 1,71%, французский CAC 40 — 1,08%, итальянский FTSE MIB — 2,27%, испанский IBEX 35 — 1,8%. Британский FTSE 100 потерял 1,4% относительно пятничного закрытия — в понедельник лондонская биржа не работала из-за выходного.

Рынки поддержали две новости. Во-первых, сильные квартальные отчеты крупных европейских компаний. Во-вторых, снижение нефтяных котировок благодаря надеждам на сохранение перемирия на Ближнем Востоке и постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил во вторник, что договоренности с Ираном продолжают действовать. По его словам, перемирие соблюдается и не закончилось. Миссию «Свобода» по обеспечению прохода коммерческих судов через пролив Хегсет назвал самостоятельным проектом и признал, что США ожидали некоторых сложностей на старте. Эти заявления ослабили опасения эскалации, возникшие после сообщений об обстреле американского патрульного корабля и ударах Ирана по объектам в ОАЭ.

Рост показали акции строительных компаний — инвесторы распространили интерес к ИИ-технологиям на этот сектор. Германская Hochtief прибавила 15,7%, испанская ACS, владеющая крупной долей в Hochtief, — 9,9%, итальянский производитель кабелей Prysmian — 10,5%.