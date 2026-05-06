В Европе начали готовиться к зиме

Некоторые европейские трейдеры на рынке природного газа уже начали страховаться от резкого скачка цен следующей зимой. Война на Ближнем Востоке продолжает нарушать поставки, а ситуация остается непредсказуемой, сообщает Bloomberg.

С начала конфликта эталонные цены на газ подскочили более чем на 40% и держатся в районе 47 евро за мегаватт-час. Европейский индекс TTF в период пикового потребления следующей зимой может достичь 100 евро за мегаватт-час — вдвое больше текущих значений. Трейдеры все чаще закладываются на то, что затяжной конфликт нарушит и без того медленное заполнение подземных хранилищ в Европе, говорится в материале.

Ормузский пролив, который пропускает пятую часть мирового СПГ, фактически перекрыт с конца февраля. Это спровоцировало рост цен и обострило конкуренцию за ограниченный объем морских поставок по всему миру, хотя ближневосточный газ обычно уходил в Азию.

Подразумеваемая волатильность упала с пиков первой недели войны, но с начала года выросла более чем в три раза. Перекос в сторону колл-опционов на январь за неделю увеличился на 4 процентных пункта — трейдеры активно покупают защиту от зимнего ралли.

На прошлой неделе активно торговались спреды на покупку колл-опционов с уровнями 75/100 евро на период с октября по март, а также операции risk reversal, где трейдеры покупали коллы и одновременно продавали путы.

Европейские хранилища заполнены примерно на 34% — это значительно ниже средней пятилетней отметки в 45% для этого времени года. Кампания по закачке газа стартует крайне медленно.