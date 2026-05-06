Добыча ОПЕК упала до минимума за 36 лет из-за войны в Иране

Добыча нефти странами ОПЕК в апреле 2026 года упала до 20,55 миллиона баррелей в сутки, что является минимальным показателем с 1990 года. Снижение за месяц составило 420 тысяч баррелей в сутки, при этом наибольшие потери приходятся на Кувейт и Иран. Об этом в среду, 6 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Резкое падение объемов добычи связывают с продолжающимся конфликтом с Ираном. Война нарушила экспортные поставки и остановила добычу в ряде стран региона Персидского залива. В марте, в результате блокировки Ормузского пролива, падение добычи было еще более значительным — на 8,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная странами — экспортерами нефти для контроля квот добычи. Страны ОПЕК в совокупности добывают около 35 процентов мировой нефти, а экспорт нефти из стран ОПЕК составляет примерно 50 процентов всей нефти, продаваемой на международном рынке. Страны ОПЕК+ суммарно контролируют около половины мировой добычи нефти.

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+. По словам главы Министерства энергетики, это решение «отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение» государства. Уход ОАЭ может стать ударом по всему нефтяному картелю и его неформальному лидеру Саудовской Аравии. Потеря Абу-Даби может ослабить организацию, которая обычно стремилась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по ряду вопросов.