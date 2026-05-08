Назван самый подешевевший продукт питания в России

Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц: к концу апреля их средняя цена снизилась на 15%. Об этом журналистам сообщили в «Руспродсоюзе».

Также в список наиболее подешевевших продуктов вошли помидоры и бананы: их цены уменьшились на 3,2% и 2,4% соответственно. К 30 апреля килограмм огурцов в среднем стоил 193,7 рубля, помидоров — 303,7 рубля, бананов — 161 рубль.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на ряд социально значимых товаров в российских регионах после заключения соглашений о стабилизации стоимости. В среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Наиболее заметное удешевление зафиксировано у помидоров (на 34,7%), творога (на 28,5%), картофеля (на 20,7%), репчатого лука (на 19,2%) и сметаны (на 19,1%), сообщает пресс-служба ведомства. Наибольшее снижение цен среди регионов показала Вологодская область в среднем на 36,7% по категориям, участвующим в соглашениях. Существенная динамика также зафиксирована в Алтайском крае, где снижение составило 32,6%.