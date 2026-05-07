Еще один пролив оказался под угрозой

На фоне нестабильности в Ормузском и возможных проблем в Суэцком канале мировые державы переключили внимание на Малаккский пролив. Через эту артерию проходит треть всех мировых товаров, около 20% нефтеперевозок и до 80% китайского импорта нефти. В Вашингтоне уже обсуждают возможность перекрыть пролив, чтобы оказать давление на Пекин, пишет РИА Новости.

В ответ активизировались альтернативные проекты. Первый — таиландский проект на перешейке Кра, узкой полоске суши у основания Малаккского полуострова. Новое правительство Таиланда запускает «Проект Кра»: серию встреч с инвесторами. Предварительная стоимость — более 30 миллиардов долларов.

Речь идет не о канале, а о «сухопутном мосте» длиной около 90 километров с шоссе, железной дорогой и роботизированной перегрузкой контейнеров. Это позволит перебрасывать грузы из Тихого океана в Индийский за несколько часов. Таиландский проект ориентирован на Китай и встраивается в его стратегию по развитию евразийских торговых путей, говорится в материале.

Второй сюжет — индийские Никобарские острова на входе в Малаккский пролив. Индия возобновила проект «Великие Никобары». Планируется построить на островах перевалочную базу, военный порт, авиабазу и центр слежения. Объект может стать ключевым узлом для контроля судоходства в двух океанах. Речь идет о растущем соперничестве между Индией и Китаем — двумя будущими сверхдержавами.

Третий сюжет — реакция экоактивистов. Против проекта «Великие Никобары» начался «предсказуемый вой». Экологи уже выступали против метро в Мумбае, АЭС «Куданкулам» и сталелитейного комбината в Одише.