Доходы России от экспорта колбас подсчитали

За первые два месяца 2026 года России сумела на восемь процентов (в денежном выражении) увеличить экспорт готовой мясной продукции. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель вырос до 42 миллионов долларов. В натуральном выражении речь идет о поставках на внешние рынки 13 тысяч тонн.

Главным покупателем оказался Казахстан, который импортировал 7,5 тысячи тонн российской готовой мясной продукции, потратив на эти цели 22 миллиона долларов. Кроме того, больше 800 тонн, на почти 400 тысяч долларов, приобрела Монголия.

В феврале 2026 года Россия экспортировала в Китай замороженной говядины на 14 миллионов долларов. Достигнутый показатель оказался максимальным с мая 2023 года.

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок курятины из Бразилии в Россию упали в денежном выражении более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го.