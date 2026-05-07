Турция готовится стать новым газовым хабом

Турция продолжает наращивать импорт и реэкспорт газа, стремясь стать региональным хабом для Европы на фоне отказа ЕС от российского топлива, сообщает profinance.ru со ссылкой на S&P Global.

В 2025 году страна импортировала 12,38 млн тонн СПГ, что на 35% больше, чем годом ранее. За первые месяцы 2026 года показатель достиг 6,9 млн тонн. Турция также продлила контракт с Россией на поставку 21,75 млрд кубометров газа в год по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». Ведутся переговоры с Ираном (10 млрд кубометров, контракт истекает в июле). Еще 6 млрд кубов поступает из Азербайджана.

СПГ из США, Алжира, Нигерии и Катара позволяет Турции диверсифицировать портфель. Компания BOTAS ранее заключила сделки с Exxon и Shell на 5 млн тонн в год. Недавно DEPA выиграла тендер Bulgargaz на поставку СПГ для регазификации в порту Мармара с отправкой в Болгарию.

Через «Турецкий поток» и TANAP газ идет в Болгарию, Сербию, Словакию, Молдову, Грецию и на Балканы. Власти намерены расширить Южный газовый коридор. По прогнозам CERA, импорт СПГ в Турцию вырастет с 16,6 млрд кубометров в 2026 году до 18,88 млрд в 2028-м.

Трейдеры отмечают, что СПГ перешел из резервного источника в ключевой элемент стратегий диверсификации. Спрос к 2050 году может удвоиться, а Турция использует свое расположение, чтобы продавать газ в ЕС, хотя цена для Европы будет высокой.