Еврокомиссия представила первый в истории ЕС масштабный план по борьбе с бедностью. Поводом послужила тревожная статистика: каждый пятый европеец находится «под угрозой бедности» или социальной изоляции, среди детей этот показатель достигает 25%. Половина жителей Евросоюза называют стоимость жизни своей главной проблемой, сообщается на официальном сайте ЕС.

Стратегия рассчитана до 2050 года с конечной целью искоренить бедность. План включает три направления: создание качественных рабочих мест, обеспечение доступа к услугам, поддержку доходов и скоординированные действия.

Особое внимание уделено детской бедности и жилищному кризису. С 2013 года цены на недвижимость в ЕС выросли на 60%, почти 17% населения живут в переполненных домах, а около миллиона человек — бездомные.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о тяжелой ситуации в Европе, вызванной конфликтом на Украине. По его словам, особенно пострадала Великобритания, а война в Иране и ухудшение отношений с США лишь усугубили положение.