ЦБ понизил курс доллара на 8 мая

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 8 мая 2026 года.

Курс доллара снизился до 74,62 рубля, тогда как 7 мая он составлял 75,22 рубля. Курс евро составил 87,88 рубля, ранее он был 88,06 рубля. Курс юаня уменьшился с 10,99 рубля до 10,97 рубля.

Аналитики, опрошенные Банком России с 10 по 14 апреля, ожидали, что курс доллара к рублю на 2026 год составит 81,2 рубля за доллар, на 2027 год – 89 рубля за доллар, на 2028 год – 96,3 рубля за доллар.

Рубль в марте ослаб на 5,2% и 4,5% относительно доллара США и юаня соответственно, но остался вблизи среднего курса за 2025 год. Диапазоны колебаний курсов основных иностранных валют в марте расширились до 10,6% по юаню и 9,9% по доллару США (в феврале были на уровне 3,5% и 2,5% соответственно).

Снижение продаж валюты экспортерами способствовало снижению курса рубля, пишет Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков». Вторым фактором, игравшим против рубля, была приостановка Минфином операций со средствами ФНБ (с валютой и золотом) до 1 июля 2026 года.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.