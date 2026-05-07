Вучич: экономика Сербии будет расти быстрее всех в Европе

Экономика Сербии в 2027 году станет самой быстрорастущей в Европе. Об этом 7 мая заявил президент республики Александар Вучич, сообщает национальный сербский телеканал РТС.

© пресс-служба Совета Федерации

По его словам, Белград сможет не только сохранить устойчивость в условиях глобальной нестабильности, но и значительно опередить по темпам развития ведущие западные государства.

Согласно актуальным прогнозам международных финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда, рост сербского ВВП в 2026 году может составить около 3%, а в 2027 году достигнет отметки в 3,5%. В свою очередь для развитых стран этот показатель не превысит 1,7%.

«По этим проекциям Сербия покажет самый быстрый рост во всей Европе, быстрее, чем все страны ЕС и все страны региона, быстрее Украины и Молдавии», — констатировал сербский лидер.

Он подчеркнул, что такой экономический рывок привел бы к повышению благосостояния граждан, планомерной индексации заработных плат и пенсий.

Вместе с тем глава государства указал на необходимость консолидации усилий всего общества для реализации амбициозных планов. Он полагает, что достижение запланированных макроэкономических показателей напрямую зависит от повышения производительности труда в стране.

В этой связи Вучич призвал сербов к более активной работе, пообещав вдохновлять соотечественников личным примером.

По мнению президента, одним из ключевых драйверов экономического роста Сербии станет подготовка к проведению в стране специализированной международной выставки «Экспо-2027».