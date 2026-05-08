Суд признал пошлины Трампа незаконными

Суд США по международной торговле признал глобальную пошлину, которую ввел президент страны Дональд Трамп, незаконной. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает газета «Ведомости».

20 февраля Верховный суд США признал импортные пошлины, которые ввел Трамп, превышением полномочий. После этого президент ввел тарифы на импорт из всех стран в 10 процентов. Для этого он сослался на закон о торговле от 1974 года.

Суд по международной торговле заявил, что глава государства вновь превысил полномочия. Трамп не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме, отметили в суде.

Решение еще может быть обжаловано администрацией, и разбирательство может дойти Верховного суда. Продолжит ли действовать глобальная ставка в 10%, если встречный иск администрации будет принят к рассмотрению, пока неизвестно.

Трамп ранее обещал, что его администрация добьется тех же, даже больших цифр, но другим способом.