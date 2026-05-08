Китай готовит «жесткий сценарий» против Евросоюза

Евросоюз запустил план «Сделано в Европе» для возрождения промышленности. Китай увидел дискриминацию и пригрозил ответными мерами, передает РИА Новости.

Документ требует использовать европейские компоненты, привлекать местные компании в совместные предприятия и делиться ноу-хау. Половина сотрудников СП — граждане ЕС. Ограничения касаются автопрома, зеленой энергетики и металлургии. С 2024 года отрасли потеряли 200 тысяч рабочих мест, ожидается сокращение еще 600 тысяч.

Пекин потребовал убрать дискриминационные требования по локализации, передаче технологий и госзакупкам. Китай видят в законе попытку выдавить свои компании из Европы. Наблюдатели не исключают «жесткий сценарий»: КНР сократит инвестиции в ЕС и переключится на продажу готовых изделий. Европа потеряет рабочие места и доступ к технологиям.

У Китая есть меры: ограничить экспорт редкоземельных элементов (80-90% мирового рынка), ввести пошлины на вино и свинину, усилить давление на Volkswagen и Mercedes-Benz, отмечают эксперты.

По их оценкам, исключение китайских компаний из критической инфраструктуры обойдется ЕС в 367,8 миллиарда евро за пять лет. В условиях энергокризиса Брюссель не может позволить себе конфронтации с Пекином.