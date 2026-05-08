Глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу, как спасти немецкую экономику на фоне кризиса.

«Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха», — написал он в соцсети X.

Дмитриев отметил, что у Мерца «ещё есть шанс не стать» британским премьер-министром Киром Стармером.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на главу Центробанка Бельгии Пьера Вунша писало, что Европа рискует утратить конкурентоспособность, продолжая придерживаться либеральной экономической модели, которая больше не соответствует глобальной реальности.

Агентство Bloomberg при этом отмечало, что в ФРГ ожидают, что налоговые поступления упадут более чем на €50 млрд до 2030 года из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране.