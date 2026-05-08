Индекс Мосбиржи вернулся к минимумам за полгода

Индекс Мосбиржи второй раз за неделю упал ниже 2600 пунктов, вернувшись к минимумам за полгода — до 5 и 8 мая показатель опускался в район таких значений в середине ноября. Показатель российского фондового рынка снижался в пятницу до 2599,59 пункта, а к моменту написания материала составлял 2600,01 пункта.

Во вторник индекс доходил до 2590 пунктов, а сегодня он снижается примерно на 0,6 процента.

Максимально в рамках торгового дня снижаются котировки ЮГК, акции которой планируется продать с аукциона, «Аэрофлота», а также обыкновенных акций АФК «Система».

«Рынок акций сегодня продолжает сползать вниз от 2650 пунктов <...> Настроения остаются подавленными, обороты пониженные. Инвесторы воздерживаются от активных действий и предпочли взять паузу, по крайней мере, до завершения майских праздников»? — пишет эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова.

На выходных, 9 и 10 мая, торги на всех рынках Мосбиржи проводиться не будут, а 11 мая на валютном рынке и рынке драгметаллов они состоятся в обычном режиме за исключением сделок, исполнение обязательств по которым осуществляется в день их заключения, а также сделок своп с теми же условиями исполнения обязательств по первой их части.