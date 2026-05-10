Катар провел судно с СПГ через Ормузский пролив

Катар провел судно со сжиженным природным газом (СПГ) через Ормузский пролив, это произошло впервые после начала конфликта США и Израиля с Ираном.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

«Судно Al Kharaitiyat, которое загрузилось на экспортном заводе в Рас-Лаффане ранее в этом месяце, покинуло пролив и находится в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.