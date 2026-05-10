В мире возник дефицит серной кислоты

Мировой дефицит серной кислоты возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее значительная часть сырья для ее производства шла с нефтегазовых предприятий стран Персидского залива. Однако ограничения перевозки через Ормузский пролив привели к резкому росту цен и рискам дефицита этого химвещества.

Дополнительным фактором стало майское решение Китая, (является крупнейшим мировым производителем серы) об ограничении экспорта нескольких видов серной кислоты.

Серу активно используют при производстве удобрений, переработке металлов, выпуске электроники, в бумажной промышленности и системах очистки воды.