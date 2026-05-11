Цена нефти марки Brent превысила $105 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE выросла более чем на 4,6%.

По состоянию на 07:59 мск Brent дорожала на 4,64% — до $105,99 за баррель.

Позднее рост замедлился: к 08:19 мск цена Brent находилась на уровне $105,65 за баррель, прибавляя 4,3%.

Одновременно стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросла на 4,96% — до $100,15 за баррель.

Ранее мировые цены на нефть резко снижались: Brent опускалась ниже $100 за баррель, а WTI — ниже $90.

Кроме того, эксперт Александр Шнейдерман заявил RT, что на нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность при общем восходящем тренде.