Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей — впервые с 20 февраля 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, к 11.18 мск курс доллара снизился на 0,55 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 73,70 рубля.

Журналисты уточнили, что после приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск.

Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже, отметили обозреватели.

Ранее участники рынка сообщили, что совсем недавно аналитики предполагали, что доллар поднимется до 100 рублей за единицу. Вместе с тем, на фоне войны на Ближнем Востоке, слабый рубль перестал быть выгодным.