Новак оценил темпы экономического роста в России

Вице-премьер России Александр Новак в интервью газете «Ведомости» оценил темы экономического роста в России. По его словам, в 2026 году рост составит 0,4 процента ВВП.

«Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — указал политик.

Он добавил, что правительство России продолжает системную работу, направленную на возврат к долгосрочному росту на уровне среднемировых показателей. Речь идет о перераспределении ресурсов и инвестициях в результативные сектора экономики.

Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли

В середине апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал объяснить причины падения ВВП в январе и феврале на 1,8 процента, подчеркнув, что одни только климатические и календарные факторы не выглядят достаточным оправданием. Отдельно главу государства заинтересовало падение обрабатывающих отраслей и промышленного производства в целом, а также строительства.