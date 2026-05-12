В России допустили снижение цен на нефть

Стоимость нефти может опуститься ниже докризисного уровня в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Снижение цен на сырье допустил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит газета «Ведомости».

По мнению представителя кабмина, Россия не рассматривает энергетический кризис, вызванный войной в Персидском заливе как дополнительный источник для решения бюджетных и макроэкономических задач.

«Конфликт приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,3-0,5 процентного пункта в 2026-2027 годах, возможно и больше, в зависимости от его продолжительности. В странах Юго-Восточной Азии, более зависимых от импорта нефти из региона, спад может быть значительно больше. А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта», — пояснил Новак.

В связи с возможным падением цен на нефть правительство консервативно подошло к прогнозу экспортных цен на сырье — 59 долларов за баррель в 2026 году и 50 долларов в 2027-2029 годах, добавил он.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), обострение ситуации на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к резкому скачку цен на углеводороды. Цены на газ подскочили на 70 процентов, на нефть — на 60 процентов, в результате средняя инфляция в Евросоюзе по итогам 2026 года может достичь 2,6 процента. Если тенденция сохранится, государственный долг ЕС (уже превысивший 82 процента ВВП и составивший 15,3 триллиона евро) продолжит расти, а инфляция — ускоряться.