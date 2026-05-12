Пакистан увеличит импорт нефти из России

В ближайшее время Пакистан планирует увеличить закупки российской нефти, заявил агентству ТАСС посол Файсал Нияз Тирмизи.

Дипломат объяснил, что напряженная обстановка в районе Ормузского пролива привела к повышенному интересу к энергоносителям из РФ. По его словам, страна обеспечивает себя лишь 10% от общего объема потребляемых энергоресурсов, закупая остальное преимущественно у стран Персидского залива.

Это создало серьезные трудности, вынудив Пакистан искать новые источники. В перспективе рассматриваются варианты трубопроводов из Туркменистана и России в Южную Азию.

Посол добавил, что речь идет о создании транспортных коридоров, соединяющих страны через автомобильные и железные дороги, а также о развитии трубопроводной инфраструктуры, гуманитарных и научных связей.