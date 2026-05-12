Рост доходов россиян окажется меньше процента

В 2026 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 0,8 процента. Такой прогноз подготовило Министерство экономического развития (МЭР) России.

На этом фоне будет замедляться и прирост потребительского спроса.

Кроме того, уровень безработицы в 2026 году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4 процента. Инфляция же продолжит замедляться и к концу этого года составит 5,2 процента (декабрь к декабрю). ВВП вырастет на 0,4 процента в реальном выражении относительно уровня 2025 года.

По словам вице-премьер Александра Новака, за последние три года рост реальных денежных доходов населения России превысил 26 процентов. Это стало самым высоким темпом с середины 2000-х годов. Реальные зарплаты увеличились почти на 24 процента.