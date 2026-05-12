Решетников доложил Путину о состоянии экономики России

В настоящий момент в экономике России наблюдается «период донастройки», рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК.

Министр отметил, что в последние три года рост экономики составлял 10% в годовом выражении, что является «очень хорошим темпом».

«Мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, несмотря на существенное снижение доли импорта в ВВП», — заметил чиновник.

Решетников также обратил внимание на рост реальных заработных плат, которые за март прибавили восемь процентов.

По его словам, на темпы роста в целом влияли геополитические вызовы, ограничительные меры, ряд других факторов, но экономика проявила себя «весьма достойно».

Это произошло, добавил глава ведомства, благодаря принимаемым решениям и накопленному потенциалу.

Вместе с тем, подчеркнул Решетников, следует понимать, что экономика всегда развивается циклично, за периодами большого роста всегда следует фаза стабилизации и определенной «структурной донастройки, структурной перестройки».

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил ранее, что экономика растет медленнее, «чем хотелось бы», но подчеркнул, что показатели остаются в плановых значениях.