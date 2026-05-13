Стало известно, сколько принес бюджету РФ «налог на богатых»

За первый квартал 2026 года в федеральный бюджет поступили 52,4 млрд рублей с «налога на богатых» (+38% год к году) – это налог на доходы физических лиц, взимаемый по прогрессивной шкале (чем больше доход, тем больше ставка налогообложения). При этом более половины от этой суммы – 28,2 млрд рублей – это средства, собранные в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы.

Механизм взимания налога на доход физических лиц (НДФЛ) по прогрессивной шкале устроен следующим образом: пока заработок не превышает 2,4 млн рублей в год, налог удерживается по ставке 13% и поступает в региональный или муниципальный бюджет. После исчерпания лимита в 2,4 млн рублей, сумма сверх лимита облагается по ставке 15% и собранный налог направляется уже в федеральный бюджет. Таким образом, собранные средства – это поступления от самых обеспеченных россиян, подчеркивает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

В Минфине заявили, что положительная динамика поступлений в первом квартале соответствует его ожиданиям и свидетельствует о росте доходов граждан, в том числе по банковским депозитам. Кроме того, следует учитывать доход от продажи недвижимости и от сдачи ее в аренду, эти номинальные доходы также могут привести к повышению ставки НДФЛ, уточнил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Собранные средства направляются на исполнение социальных обязательств (например, для поддержки многодетных семей), однако вряд ли они помогут справиться с бюджетным дефицитом, считают опрошенные газетой аналитики. К маю 2026 года дефицит бюджета составил 2,5% ВВП или 5,8 трлн рублей в денежном выражении, что почти вдвое выше запланированного годового дефицита в 3,8 трлн рублей. В Минфине такой дефицит по итогам четырех месяцев объясняли «опережающим финансированием расходов». Кроме того, несмотря на то, что российская нефть стала стоить дороже на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке, дополнительные нефтегазовые доходы (те, что направляются в Фонд национального благосостояния – FM) в апреле составили лишь 21 млрд рублей. Это связано с тем, что значительную часть полученных доходов вернули обратно нефтяным компаниям через демпферный механизм и возвратный акциз. В правительстве подтверждают, что не стоит рассчитывать на длительный рост цен на нефть и упоминают происходящее в качестве проинфляционного риска для экономики.