ЕС нарастил импорт СПГ из России

Итоги первых четырёх месяцев 2026 года свидетельствуют о заметном увеличении объёмов сжиженного природного газа, поставляемого Россией в страны Евросоюза. Как выяснили журналисты ТАСС, обработав данные европейского аналитического центра Bruegel, за период с января по апрель включительно европейские страны импортировали из РФ 8,98 миллиарда кубометров СПГ. Этот показатель на 18,5% превышает прошлогодние значения за тот же отрезок времени.

Особенно активным выдался апрель: Европа закупила у России 2,17 миллиарда кубометров газа, увеличив объёмы закупок на 15% по сравнению с мартом.

Однако пиковым месяцем стал март, когда поставки российского СПГ в Евросоюз обновили исторический рекорд, поднявшись до 2,46 миллиарда кубометров. Столь резкий скачок эксперты связывают с двумя ключевыми факторами: во-первых, прекращением отгрузок с Ближнего Востока из-за вооружённого конфликта в регионе; во-вторых, началом действия европейских санкций, запрещающих приём российского СПГ по краткосрочным контрактам. В итоге за первый квартал 2026 года Евросоюз импортировал из РФ порядка 6,8 млрд кубометров газа — против 5,7 млрд кубометров за тот же период годом ранее.

Заметим, что совокупный импорт сжиженного природного газа в Европу за январь–апрель также вырос — на 5,3%, достигнув 51,46 миллиарда кубометров. При этом апрель продемонстрировал разнонаправленную динамику: Европа закупила 12,28 млрд кубометров СПГ. Это на 8% меньше, чем в апреле 2025-го, и сразу на 13% уступает мартовскому рекорду текущего года (14,1 млрд кубометров).

Ключевые изменения происходят и на уровне отдельных поставщиков. Так, экспорт сжиженного газа в Евросоюз из США, а также из Тринидада и Тобаго — двух ключевых игроков американского направления — сократился в апреле до 8 млрд кубометров. Падение относительно марта составило 2,5%. Тем не менее, если смотреть на итоги первых четырёх месяцев в целом, то объёмы поставок из этих стран, напротив, ощутимо подросли: они увеличились более чем на 16% и достигли 31,99 млрд кубометров.

