МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение спроса на нефть в мире в 2026 году на 418 тыс. баррелей в сутки (б/c) на фоне конфликта на Ближнем Востоке, говорится в отчете агентства.

Таким образом, агентство ухудшило прогноз по спросу на 334 тыс. б/с по сравнению с апрельским - тогда МЭА спрогнозировало снижение на 84 тыс. б/с вместо ожидаемого ранее роста спроса. Прогноз спроса нефти снижен на 1,3 млн б/с по сравнению с оценкой до начала ближневосточного конфликта, отмечает МЭА.

"Конфликт радикально меняет потребление нефти как напрямую, так и в более широком смысле, а усиление сокращения спроса подкрепляется резким ростом цен на нефть с начала войны", - говорится в отчете.

Наибольшее падение мирового потребления нефти МЭА ждет во втором квартале - 2,45 млн б/с - ранее агентство прогнозировало снижение показателя за эти три месяца на 1,5 млн б/с.

Наиболее пострадали от конфликта нефтехимическая и авиационная отрасли, влияние на автомобильное топливо пока остается скромным, однако во втором квартале коррекция будет гораздо более резкой, считает МЭА.

Согласно прогнозу, мировой спрос на нефть в 2026 году составит 104 млн б/с против 104,342 млн б/с в 2025 году.