Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти

Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 1,629 млн баррелей в сутки (б/с) и добывали на 9,908 млн б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, опубликованных в ежемесячном отчете ОПЕК.

© Газета.Ru

Отмечается, что без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки по добровольному сокращению добычи нефти, объем производства странами альянса составил 27,998 млн б/с. По данным организации, добыча нефти альянсом была ниже плана на 9,908 млн б/с.

До этого ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны заверило, что будет «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи нефти «постепенно и взвешенно». Как считают эксперты, Абу-Даби захотел отказаться от соблюдения принятых квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.