Долги за электроэнергию в России резко выросли

По итогам первого квартала 2026 года задолженность на розничном рынке электроэнергии и мощности в России выросла сразу на 14,4 процента, до 474,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал члена правления и первый заместитель предправления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура «Совета рынка», который объединяет участников оптового рынка электроэнергии и мощности) Дмитрий Чернов, передает РИА Новости.

Всего за минувший год расчеты на розничном рынке ухудшили потребители большинства федеральных округов, за исключением Уральского, Северо-Западного и Приволжского.

Из общей задолженности 21 процент приходится на потребителей из Центрального федерального округа, 17 процентов — на Приволжский, а 16 процентов — на Северо-Кавказский.

Ранее вице-премьер Александр Новак призвал сделать что-то с проблемой массовых неплатажей за электроэнергию и потерями в электросетях в республиках Северного Кавказа. Пять лет назад регион отвечал за половину задолженности в стране, но теперь в связи с общим ростом долгов его доля снизилась.