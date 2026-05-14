Индия ввела запрет на экспорт сахара

Индия - второй по величине производитель сахара в мире - ввела запрет на экспорт этого продукта в целях недопущения роста внутренних цен на него и разгона продуктовой инфляции. Как сообщает издание The Economic Times, соответствующее распоряжение правительства южноазиатской республики вступило в силу немедленно и будет действовать вплоть до 30 сентября 2026 года.

Запрет, изданный генеральным директоратом по внешней торговле в составе минторга Индии, касается продажи за рубеж сырого, белого и рафинированного сахара. По оценкам экспертов, такой шаг может отразиться на глобальных ценах на "сладкий продукт", поскольку Индия входила в тройку ведущих мировых экспортеров сахара.

На ведущих мировых фондовых площадках в Нью-Йорке и Лондоне фьючерсы на стоимость сахара уже подскочили на 2-3 процента на фоне принятых Нью-Дели ограничительных мер, сообщает телеканал NDTV.

Согласно прогнозам Индийской ассоциации поставщиков сахара, в текущем году производство этой продукции в стране оценивается на уровне 32 миллиона тонн, что не покроет внутренний спрос 1,4-миллиардного населения Индии. Оценки на следующий год еще пессимистичнее на фоне ожидаемых специалистами неблагоприятных погодных условий, нарастающего дефицита удобрений из-за глобального роста цен и перебоев в цепочках поставок, вызванных конфликтом вокруг Ирана.

Таким образом, запрет на экспорт сахара рассматривается местными обозревателями в качестве упреждающего шага Нью-Дели по сдерживанию инфляционных рисков в отношении социально значимого пищевого продукта.