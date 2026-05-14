Оценены потери Армении в случае ее выхода из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обойдется республике не менее чем в $5 млрд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сильнее всего расходы вырастут из-за повышения цен на природный газ, закупаемый у России. Сейчас его цена для Еревана составляет $177,5 за тысячу кубометров, но она вырастет до $550 после выхода из ЕАЭС. Таким образом ежегодная переплата составит $800 млн.

Армения может столкнуться с масштабными многомиллиардными убытками из-за угрозы прекращения реэкспорта санкционных товаров в Россию, который в 2024 году принес стране значительные доходы, а также из-за потенциального падения объемов прямого экспорта в РФ. При этом аналитики предупреждают об отсутствии подходящих альтернативных рынков сбыта для армянской продукции.

5 мая армянский премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза для вступления в ЕС в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. В ходе брифинга в Ереване с участием главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Пашинян сказал, что в контексте отношений Армении с ЕС есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, и выразил уверенность, что они осуществят очень серьезные стратегические проекты.