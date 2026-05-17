Найден способ обойти блокировку Ормузского пролива

Крупные судоходные компании нашли способ обойти блокировку Ормузского пролива. Для этого они используют для перевозки топлива грузовые маршруты, сообщает Financial Times (FT).

© Lenta.ru

Такие перевозчики, как Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али, крупнейший транспортный узел региона. Благодаря использованию грузовых маршрутов компании смогли избежать прохода через частично заблокированный Ормузский пролив.

В то же время стоимость фрахта по маршруту Шанхай — Персидский залив и Красное море выросла до рекордных значений, выше, чем во время пандемии COVID-19. По данным Clarksons Research, к 15 мая перевозка стандартного контейнера на этом направлении подорожала с 980 до 4131 доллара.

По данным Business Times, в ближайшие годы Ормузский пролив останется ключевым маршрутом поставок нефти и газа на мировой рынок. Технически сократить зависимость от Ормузского пролива возможно, однако такие проекты потребуют огромных затрат. При этом новые трубопроводы вряд ли смогут обеспечить объемы поставок, сопоставимые с морскими перевозками через пролив.