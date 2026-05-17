Ливан предупредил о серьезном экономическом потрясении

Министр экономики Ливана Амер Бисат предупредил о серьезном экономическом потрясении на фоне войны с Ираном и блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на Associated Press.

© Газета.Ru

«Это продолжающийся крупный экономический шок — откровенно говоря, шок экзистенциального характера», — заявил Бисат.

По данным источника, Ливан уже много лет находится в глубоком кризисе. В 2019 году национальная валюта резко обесценилась, рухнула и банковская система. По данным Всемирного банка, потери финансового сектора составили около $70 млрд.

Электричество в стране подают лишь на несколько часов в сутки, многие жители полагаются на дизельные генераторы, что особенно болезненно на фоне роста цен на топливо, утверждает газета. Сообщается, что около 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских атак: многие живут в школах или дорогих временных убежищах без работы.

До этого Амер Бисат сообщал, что на восстановление разрушенных войной регионов потребуется не менее $7 млрд на первом этапе. Общий экономический ущерб может составить до $20 млрд. По его словам, сельскохозяйственный сектор страны сократился на 40%, туристическая отрасль парализована.

Ранее США выдвинули Ирану пять условий для продолжения мирных переговоров.