Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира

Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной такой динамики агентство называет высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Второй год подряд рубль укрепляется вопреки прогнозам экономистов. Как считают опрошенные агентством аналитики, это может указывать на завышенный курс валюты. Так, управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко назвал текущие макроэкономические условия "идеальными для дальнейшего укрепления [рубля]".