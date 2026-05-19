Мировые рынки столкнулись с «тревожным затишьем»

«Тревожное затишье» царит на мировых рынках на фоне усиливающихся опасений по поводу инфляции. Как сообщает ProFinance.ru со ссылкой на обзор Thomson Reuters, рост доходности облигаций вызывает переток с рынка акций на долговые рынки.

Отмечается, что на 19 мая нестабильность сохраняется, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о приостановке атаки на Иран и «высокие шансы» заключения соглашения по ограничению ядерной программы Тегерана. Это привело к снижению цен на нефть, которые, оставаясь выше 110 долларов за баррель, все же упали более чем на 50% по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок также демонстрировал пессимистичный настрой инвесторов. Акции азиатских компаний падали, как и фьючерсы на американские индексы. Небольшой рост показали европейские индексы.

Инфляция резко пошла вверх в четвертой экономике мира

Особое внимание на рынке будет приковано к результатам компании Nvidia. 20 мая она должна опубликовать свой отчет — ожидания относительно акций остаются высокими. Кроме того, 19 мая будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании за март — конфликт в Иране вызывает опасения инвесторов относительно затяжного инфляционного кризиса. Доходность гособлигаций достигла 10-летних максимумов, что угрожает покупательной способности правительств, компаний и граждан.