Мировые рынки столкнулись с «тревожным затишьем»

Никита Бородкин

«Тревожное затишье» царит на мировых рынках на фоне усиливающихся опасений по поводу инфляции. Как сообщает ProFinance.ru со ссылкой на обзор Thomson Reuters, рост доходности облигаций вызывает переток с рынка акций на долговые рынки.

Отмечается, что на 19 мая нестабильность сохраняется, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о приостановке атаки на Иран и «высокие шансы» заключения соглашения по ограничению ядерной программы Тегерана. Это привело к снижению цен на нефть, которые, оставаясь выше 110 долларов за баррель, все же упали более чем на 50% по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

 

Фондовый рынок также демонстрировал пессимистичный настрой инвесторов. Акции азиатских компаний падали, как и фьючерсы на американские индексы. Небольшой рост показали европейские индексы.

Особое внимание на рынке будет приковано к результатам компании Nvidia. 20 мая она должна опубликовать свой отчет — ожидания относительно акций остаются высокими. Кроме того, 19 мая будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании за март — конфликт в Иране вызывает опасения инвесторов относительно затяжного инфляционного кризиса. Доходность гособлигаций достигла 10-летних максимумов, что угрожает покупательной способности правительств, компаний и граждан.