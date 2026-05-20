В России подешевели огурцы

Цены на огурцы в России упали ниже 200 рублей
Средняя стоимость килограмма огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Это произошло впервые с ноября прошлого года. В марте огурцы стоили 227,83 рубля.
Самые дешевые огурцы - в Дагестане, где средняя стоимость составляет 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).
Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии огурцы в три раза дешевле, чем в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».